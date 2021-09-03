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    Главная / Торги / Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132777Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2737970

    Наименование закупки

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    UAZ_PАTRIOT_Limited__гос.__Н942_АА777____описание.docx

    Извещение_о_проведении_реализации_транспортного_средства_UAZ_PАTRIOT_Limited__г.docx

    Образец_договора.pdf

    Счет_договор.docx

    Счет_оферта.docx

    ГП132777_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Юридический адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Контактный телефон

    +7 926 561-19-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    vasilchenko_dv@ooosgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильченко Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:30 GMT +303.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132777Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 23:0017.09.2021 23:0017.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132777Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 23:0017.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132777Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на продажу имущества: UAZ PАTRIOT 3163-348

    Начальная цена

    218 305,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Адрес местонахождения

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    29.10.12.000

    Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031511/name/613f4d076dd057.14724609

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль: UAZ PАTRIOT 3163-348 VIN: XTT316300D0014928 гос.№ Н942 АА777 темно-зеленый Автошина 235/70 R16 Nordman (автомобиль г/н Н 942 АА 777)"

    Кол-во: 1

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