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    Главная / Торги / Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402

    Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2021 06:0028.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110574807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    273 (273-2008-21)

    Наименование закупки

    Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    20.08.2021 15:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_2_Проект_договора_Ред._1.doc

    Приложение_1_Техническое_задание_РП_402.docx

    Приложение_3_Формы_документов.doc

    Приложение_1_Локальный_сметный_расчет_2.pdf

    Приложение_1_Локальный_сметный_расчет_1.pdf

    Извещение_и_Документация_Ред._1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Юридический адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Почтовый адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Контактный телефон

    +7 3812 54-10-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@omskelectro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 05:3001.09.2021 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574807Подведение итогов не позднее Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по созданию системы АСДУ/АСТУЭ в РП-402

    Начальная цена

    6 227 877,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Адрес местонахождения

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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