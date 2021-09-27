Предмет договора

Лот № 86: Наружные сети связи (часть кабельной линии подземной прокладки проходит по существующей кабельной канализации от АТС до существующего колодца №7. Часть кабельной линии от существующего колодца № 7 до здания общежития выполнено в новой построенной однотрубной кабельной канализации протяженностью трассы – 76 м. выполненной из гофрированной трубы с колодцами ККС-3-10 - 1 шт. и ККСу-3-10 - 1шт . Общая длина кабеля телефонного ТППэпз -10х2х0,4 мм², от АТС до здания общежития – 485 м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету 130000001498. Лот расположен по адресу: Республика Коми, пгт.Синдор, ул. Северная, д.23.