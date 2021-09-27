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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи инженерно-технических сетей (3 лота), расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи инженерно-технических сетей (3 лота), расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132775Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 85: Сети связи (Кабельная линия подземной прокладки в кабельной канализации из асбестоцементных труб Д-100 мм кабелей телефонных ТППэпз -30 х 2 х 0,5мм. (на участке от существующего колодца до здания) протяженностью – 7 м). Инвентарный номер по бухгалтерскому учету 130000001496. Лот расположен по адресу: Республика Коми, пгт.Синдор, ул.Северная, д. 16.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи инженерно-технических сетей (3 лота), расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    пгт.Синдор, ул.Северная, д.16.

    Номер извещения

    ГП132775

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 85: Сети связи (Кабельная линия подземной прокладки в кабельной канализации из асбестоцементных труб Д-100 мм кабелей телефонных ТППэпз -30 х 2 х 0,5мм. (на участке от существующего колодца до здания) протяженностью – 7 м). Инвентарный номер по бухгалтерскому учету 130000001496. Лот расположен по адресу: Республика Коми, пгт.Синдор, ул.Северная, д. 16.

    Начальная цена

    15600.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    650.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-08-2021 14:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    28.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Прил__5_ДОГОВОР_инв._130000001496.pdf

    Фото_Лот_85.zip

    Прил__2_Форма_согласия_ПД.docx

    84_85_86_лот_сети.docx

    Прил__1_Форма_заявки_А.docx

    Прил__3_таблица_по_бенефициарам.xlsx

    Прил__4_формы_1_и_2.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    650.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стефанов Руслан Петрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rstefanov@sgp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 77-22-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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