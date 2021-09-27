Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи инженерно-технических сетей (3 лота), расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Предмет договора

Лот № 85: Сети связи (Кабельная линия подземной прокладки в кабельной канализации из асбестоцементных труб Д-100 мм кабелей телефонных ТППэпз -30 х 2 х 0,5мм. (на участке от существующего колодца до здания) протяженностью – 7 м). Инвентарный номер по бухгалтерскому учету 130000001496. Лот расположен по адресу: Республика Коми, пгт.Синдор, ул.Северная, д. 16.