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    Главная / Торги / Диван трехместный Сохо

    Диван трехместный Сохо

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132773Дата и время окончания срока приема заявок Диван трехместный СохоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Диван трехместный Сохо

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    20.08.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 578-10-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nstulova@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касапчук Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Диван трехместный Сохо

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132773Подведение итогов не позднее Диван трехместный СохоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Диван трехместный Сохо

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_диван.xlsx

    20.08.2021

    Типовой_договор1.docx

    20.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван трехместный Сохо"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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