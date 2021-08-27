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    Главная / Торги / Поставка трубного металлопроката

    Поставка трубного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного металлопрокатаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132786

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Извещению_Заявка на участие в закупке

    Приложение №2 к Извещению_Свидетельство изготовителя

    Приложение №3 к Извещению_Справка об опыте работы

    Приложение №4 к Извещению_Договор закупки

    Извещение_трубы.docx

    ГП132786_second_parts_protocol.rtf

    ГП132786_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубного металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного металлопрокатаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 09:0027.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132786Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного металлопрокатаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132786Подведение итогов не позднее Поставка трубного металлопрокатаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132786Подведение итогов не позднее Поставка трубного металлопрокатаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубного металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно изещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно изещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно изещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028603/name/6139ac398d3dd6.74135716

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028642/name/6139b25e8e9825.30587277

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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