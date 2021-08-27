www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубного металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Шилов Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубного металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного металлопрокатаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 09:0027.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132786Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного металлопрокатаКолпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132786Подведение итогов не позднее Поставка трубного металлопрокатаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубного металлопроката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно изещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно изещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.20.13.190
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.