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    Главная / Торги / Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"

    Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574335

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    20.08.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    ТЗ.pdf

    Документация__АУК.docx

    Извещение_АУК.docx

    НМЦ.pdf

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    +7 495 540-08-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bochkarevds@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарев Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574335Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники для нужд ФАУ "РОСДОРНИИ"

    Начальная цена

    5 580 017,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.2

    Производство периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030500/name/613b608de319a3.10778070

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 55.00000

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