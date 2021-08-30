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    Главная / Торги / Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V

    Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-VКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-VКалининград

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 10:0030.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110574327Дата и время вскрытия заявок Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-VКалининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574327Подведение итогов не позднее Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-VКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификата на техническую поддержку Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V

    Начальная цена

    963 825,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024596/name/6131d53dede697.24872518

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 14.00000

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