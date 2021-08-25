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    Главная / Торги / Двери противопожарные металлические (КГКМ)

    Двери противопожарные металлические (КГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 15:3025.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132782Дата и время окончания срока приема заявок Двери противопожарные металлическиеМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Двери противопожарные металлические (КГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_СТНГ_ЗКП_.doc

    Приложения_1_7_к_Договору_СТНГ.doc

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Приложение__Форма_КП.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Двери противопожарные металлические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 15:30 GMT +325.08.2021 15:3025.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132782Дата и время окончания срока приема заявок Двери противопожарные металлическиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 15:3008.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132782Подведение итогов не позднее Двери противопожарные металлическиеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132782Подведение итогов не позднее Двери противопожарные металлическиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двери противопожарные металлические

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 левая, ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах. Дверь должна быть оборудована самозакрывающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Минимальный внутренний размер по ширине в свету должен быть не менее 800мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 левая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт. Необходимо оборудовать самозапирающемся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения."

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Необходимо оборудовать самозапирающемся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1600х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1600х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30 1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с уплотнителями, ручками, доводчиком, наличниками, доборными планками, замком, защелками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Пр ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014, самозапирающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.1.23. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro не менее 0,54м2 С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Пр ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro не менее 0,54м2 С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Л ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1300х2100 Пр ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 Л ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К (El30)-1300х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К (El30)-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 правый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Блок дверной ВПР-Пульс-60-ДП (2500х2500) ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать самозакрывающимся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 левая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольный, левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1500х2100 двупольный ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Блок дверной ДПМ-01/30(EI30) 1000х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, доводчиком, уплотнением в притворах, замком самозапирающимся цилиндрическим класс 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соответствии с п.4.1.23 ПУЭ изд.7. Двери выполнить с учетом ТТ 2, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1000х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1000х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1150х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1100х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10."

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10."

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная, левая ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм"

    Кол-во: 1

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