Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 левая, ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах. Дверь должна быть оборудована самозакрывающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Минимальный внутренний размер по ширине в свету должен быть не менее 800мм" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 левая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт. Необходимо оборудовать самозапирающемся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения." Кол-во: 3

"Позиция 7" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 8" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Необходимо оборудовать самозапирающемся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 1

"Позиция 12" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 комплекте с материалами и метизами для монтажа. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери комплектуются доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 1

"Позиция 15" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1600х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 21" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1600х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 22" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30 1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-2008 в комплекте с уплотнителями, ручками, доводчиком, наличниками, доборными планками, замком, защелками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Пр ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014, самозапирающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.1.23. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro не менее 0,54м2 С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Пр ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro не менее 0,54м2 С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К-1000х2100 Л ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014." Кол-во: 1

"Позиция 29" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1300х2100 Пр ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1600х2100 Л ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К (El30)-1300х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30К (El30)-1000х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Блок дверной ДПМ-Пульс-01/30-1000х2100 правый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/60-1300х2100 правый ТУ 5262-027-45881400-2008, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Блок дверной ВПР-Пульс-60-ДП (2500х2500) ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 37" "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать самозакрывающимся замком, открываемым без ключа с внутренней стороны помещения" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 6

"Позиция 39" "Блок дверной ДПМ-Пульс 01/30К-1100х2100 правая ТУ 5262-027-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 5

"Позиция 40" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 левая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 41" "Блок дверной ДПМ-Пульс-02/30К-1400х2100 правая ТУ 5262-028-45881400-08 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 42" "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольный, левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1500х2100 двупольный ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Блок дверной ДПМ-01/30(EI30) 1000х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, доводчиком, уплотнением в притворах, замком самозапирающимся цилиндрическим класс 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соответствии с п.4.1.23 ПУЭ изд.7. Двери выполнить с учетом ТТ 2, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1000х2100 левый ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1000х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1150х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1100х2100 левая ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Блок дверной ДПМ-01/30М(EI30) 1100х2100 ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10." Кол-во: 1

"Позиция 52" "Блок дверной ДПМ-02/30(EI30) 1400х2100 двупольная ТУ 5262-027-45881400-08, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком,доводчиком, уплотнением в притворах, размер болшей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10." Кол-во: 2