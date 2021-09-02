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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)

    Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579925Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110579925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Проект_договора.docx

    Приложение_1___ТЗ.pdf

    Приложение_2___смета_769_961.pdf

    Приложение_к_ТЗ___проект_на_реконструкцию.pdf

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-67-64

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    svetlana.fishchenko@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фищенко Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110579925Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)Королев

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579925Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)Королев

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579925Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции производственно-административного здания № 2 в осях 1-3/В-Т. 2 этап. Реконструкция кровли цеха 445 (инв.№0100435)

    Начальная цена

    57 837 033,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    289 185,17 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    289 185,17

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
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    Регион:
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