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Номер извещения
32110574878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме
Дата публикации
20.08.2021 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
tihonenko@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихоненко Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110574878Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574878Подведение итогов не позднее Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574878Подведение итогов не позднее Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»
Начальная цена
4 933 711,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
43.39.19.190
43.39
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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