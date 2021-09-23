Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»

    Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 09:0023.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574878Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»СимферопольПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме

    Дата публикации

    20.08.2021 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД.zip

    Документация_ЗП_Ремонт_6_ти__АБЗ.doc

    Перечень_внесенных_изменений_от__15.09.2021.docx

    Форма__1_к_п._2.3_Разделу_2_документации.docx

    Приложенмя_к_п._2.4_раздела___2_Документации.zip

    Договор.zip

    Протокол___486_зпэф_от_30.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tihonenko@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110574878Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574878Подведение итогов не позднее Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574878Подведение итогов не позднее Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»Симферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»

    Начальная цена

    4 933 711,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048664/name/615add76343676.70825898

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс общестроительных работ по текущему ремонту 6 (шести) административно-бытовых зданий Филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис»"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083881
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту помещения (под комнату приема пищи) АТЦ для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-016-22).
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    379 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211057151
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений ЗПК ВВЛ с ремонтом санузлов и заменой дверей, расширение помещения женского санузла в секторе В2 в здании Аэровокзала (инв. № МА-010027) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений...
    589980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    5 051 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Запрос предложений № ГП213279
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного офиса № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б».
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного...
    587284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 095 351
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить