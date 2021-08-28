Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производиться в размере 50% от суммы контракта после заключения договора. - оплата производиться в размере 50% от суммы контракта после подписания закрывающих сделку документов УПД или Акта выполненных работ