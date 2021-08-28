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Номер извещения
ГП132821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонта весов Эталон А-60 № 248
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Почтовый адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Контактный телефон
+7 978 857-38-83
Факс
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Адрес электронной почты
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобов Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Белогорский р-н
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Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2021 08:00 GMT +328.08.2021 08:0028.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132821Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2021 08:0028.08.2021 08:0028.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132821Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132821Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132821Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение все комплекса работ, согласно предмета договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Респ. Крым, Белогорский, Ароматное, сквер имени Вильямсона 1 , 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Адрес местонахождения
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
F
33.1
Документация лота
Кол-во: 1
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