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    Главная / Торги / Выполнение ремонта весов Эталон А-60 № 248

    Выполнение ремонта весов Эталон А-60 № 248

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2021 08:0028.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132821Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-нПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонта весов Эталон А-60 № 248

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

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    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Юридический адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Почтовый адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Контактный телефон

    +7 978 857-38-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    stolbovojay_bv@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобов Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Белогорский р-н

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2021 08:00 GMT +328.08.2021 08:0028.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132821Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2021 08:0028.08.2021 08:0028.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132821Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132821Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132821Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.Белогорский р-н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонта весов Эталон А-60. Демонтаж весов автомобильных, разборка платформы замена трех опорных балок весов, замена двух секций грузоприемной платформы, замена четырех шпилек грузоприемных платформ. Монтаж весов, наладка, регулировка, калибровка, ввод в эксплуатацию. Работы манипулятора. Метрологическое обслуживание весов автомобильных 60 т. включая услугу весоповерочной лаборатории по предоставлению эталонного груза.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение все комплекса работ, согласно предмета договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Респ. Крым, Белогорский, Ароматное, сквер имени Вильямсона 1 , 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производиться в размере 50% от суммы контракта после заключения договора. - оплата производиться в размере 50% от суммы контракта после подписания закрывающих сделку документов УПД или Акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Адрес местонахождения

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Заверенная_карта_предприятия_ООО_БЕЛОГОРСКИЕ_ИЗВЕСТНЯКИ__1_.pdf

    20.08.2021

    Обязательные_требования_к_участникам_закупочных_процедур__2_.docx

    20.08.2021

    Типовая_форма_Договора_на_закупку_Товаров__10___1_.doc

    20.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт автомобильных весов Эталон А-60 № 248 согласно условиям предмета договора"

    Кол-во: 1

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