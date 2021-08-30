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Наименование процедуры
Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12
Номер извещения
ГП132734
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Предмет договора
Лот №1 Трубы
Начальная цена
528348.28
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Юридический адрес
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Контактный телефон
+7 927 845-00-88
Адрес электронной почты
A.Fedorov@hevelsolar.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Артем Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочебоксарск
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Fedorov@hevelsolar.com
Телефон продавца/инициатора
+7 927 845-00-88
Адрес местонахождения продавца/инициатора
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12
Номер извещения
ГП132734
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Предмет договора
Лот №2 Краны
Начальная цена
128480.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Юридический адрес
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Контактный телефон
+7 927 845-00-88
Адрес электронной почты
A.Fedorov@hevelsolar.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Артем Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочебоксарск
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Fedorov@hevelsolar.com
Телефон продавца/инициатора
+7 927 845-00-88
Адрес местонахождения продавца/инициатора
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12
Номер извещения
ГП132734
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Предмет договора
Лот №3 Тройники
Начальная цена
158550.65
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Юридический адрес
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Контактный телефон
+7 927 845-00-88
Адрес электронной почты
A.Fedorov@hevelsolar.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Артем Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочебоксарск
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Fedorov@hevelsolar.com
Телефон продавца/инициатора
+7 927 845-00-88
Адрес местонахождения продавца/инициатора
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12
Номер извещения
ГП132734
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Предмет договора
Лот №4 Отводы
Начальная цена
119927.65
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Юридический адрес
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Контактный телефон
+7 927 845-00-88
Адрес электронной почты
A.Fedorov@hevelsolar.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Артем Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочебоксарск
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Fedorov@hevelsolar.com
Телефон продавца/инициатора
+7 927 845-00-88
Адрес местонахождения продавца/инициатора
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12
Номер извещения
ГП132734
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Предмет договора
Лот №5 Прочие изделия
Начальная цена
195198.23
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ
Юридический адрес
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Контактный телефон
+7 927 845-00-88
Адрес электронной почты
A.Fedorov@hevelsolar.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Артем Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочебоксарск
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Fedorov@hevelsolar.com
Телефон продавца/инициатора
+7 927 845-00-88
Адрес местонахождения продавца/инициатора
429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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