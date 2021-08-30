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    Главная / Торги / Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132734Дата и время окончания срока приема заявок Лот №5 Прочие изделияНовочебоксарскПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12

    Номер извещения

    ГП132734

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Предмет договора

    Лот №1 Трубы

    Начальная цена

    528348.28

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов__аукциона_.pdf

    ГП132734_first_parts_protocol.rtf

    ГП132734_first_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Юридический адрес

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 927 845-00-88

    Адрес электронной почты

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Артем Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочебоксарск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 927 845-00-88

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12

    Номер извещения

    ГП132734

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Предмет договора

    Лот №2 Краны

    Начальная цена

    128480.2

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов__аукциона_.pdf

    ГП132734_first_parts_protocol.rtf

    ГП132734_first_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Юридический адрес

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 927 845-00-88

    Адрес электронной почты

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Артем Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочебоксарск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 927 845-00-88

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12

    Номер извещения

    ГП132734

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Предмет договора

    Лот №3 Тройники

    Начальная цена

    158550.65

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов__аукциона_.pdf

    ГП132734_first_parts_protocol.rtf

    ГП132734_first_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Юридический адрес

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 927 845-00-88

    Адрес электронной почты

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Артем Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочебоксарск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 927 845-00-88

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12

    Номер извещения

    ГП132734

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Предмет договора

    Лот №4 Отводы

    Начальная цена

    119927.65

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов__аукциона_.pdf

    ГП132734_first_parts_protocol.rtf

    ГП132734_first_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Юридический адрес

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 927 845-00-88

    Адрес электронной почты

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Артем Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочебоксарск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 927 845-00-88

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация труб, кранов, отводов, тройников и прочих изделий

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12

    Номер извещения

    ГП132734

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Предмет договора

    Лот №5 Прочие изделия

    Начальная цена

    195198.23

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов__аукциона_.pdf

    ГП132734_first_parts_protocol.rtf

    ГП132734_first_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕВЕЛ

    Юридический адрес

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 927 845-00-88

    Адрес электронной почты

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Артем Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочебоксарск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Fedorov@hevelsolar.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 927 845-00-88

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    429965, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск, Шоршельский проезд, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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