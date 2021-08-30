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Номер извещения
32110574476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
20.08.2021 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-69-77
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
larisa.tsareva@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царева Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Королев
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Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574476Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.Королев
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 10:0030.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110574476Дата и время вскрытия заявок Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.
Начальная цена
787 296,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и проекту договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданию и проекту договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
42.99.19.141
42.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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