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    Главная / Торги / Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.

    Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574476Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ.doc

    Техническое_задание.doc

    Проект_договора.docx

    Извещение.docx

    Локальная_смета_769_912.xls

    Протокол_ЗК__61_2_Ремонт_жб_забора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-69-77

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    larisa.tsareva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царева Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574476Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 10:0030.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110574476Дата и время вскрытия заявок Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574476Подведение итогов не позднее Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах.

    Начальная цена

    787 296,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19.141

    Ограды (заборы) и ограждения железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023725/name/6130855d83b274.15518011

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт ограждения периметра территории Сооружение 34. Железобетонный забор на железобетонных столбах."

    Кол-во: 1.00000

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