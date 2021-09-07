Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения работ на каждом объекте согласовывают-ся Сторонами в Графике производства работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восстановленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней. Срок выполнения работ по каждому объекту устанавливается Заказчиком в наряд-заказах. В день окончания работ по каж-дому объекту составляется акт сдачи работ по восстановлению нарушенного благоустройства с указанием фактических дат выполнения работ, который подписывается Заказчиком. Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного)