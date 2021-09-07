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    Главная / Торги / МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588388Дата и время окончания срока приема заявок МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-029-ПП-21

    Наименование закупки

    МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4._Приложение__3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    5._Приложение__4_к_ЗД__ККО.xls

    6._ГЛБ.docx

    2.2._Приложение__1.2_к_ЗД___Техзадание_на_водоотведение.docx

    2.1._Приложение__1.1_к_ЗД___Техзадание_на_водоснабжение.docx

    1._Информационная_карта_МИ_029_ПП_21.docx

    2.3._Приложение__1.3_к_ЗД___Техзадание_на_благоустройство.docx

    3.1_Приложения___1_4_к_договору.7z

    3._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора.docx

    2.3.1_Приложение__1_к_ТЗ___Перечень_ТРУ_Группы_А.xlsx

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__59_2021_3.2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588388Дата и время окончания срока приема заявок МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2021 12:0019.11.2021 12:0019.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588388Подведение итогов не позднее МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 12:0019.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588388Подведение итогов не позднее МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ-029-ПП-21 Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    51 516 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки выполнения работ на каждом объекте согласовывают-ся Сторонами в Графике производства работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5). Срок окончания выполнения работ по Договору – 31 мая 2024г. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства проводятся: - в «летнем» варианте - в «зимнем» варианте – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени. Нарушенное благоустройство, восстановленное в зимнем варианте, необходимо восстановить в летнем варианте в срок до 01 июня. Срок восстановления нарушенного благоустройства в «летнем» варианте и в «зим-нем» варианте не может превышать 7 календарных дней. Срок выполнения работ по каждому объекту устанавливается Заказчиком в наряд-заказах. В день окончания работ по каж-дому объекту составляется акт сдачи работ по восстановлению нарушенного благоустройства с указанием фактических дат выполнения работ, который подписывается Заказчиком. Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1051777/name/615ec3693032a0.01411440

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе выполнение аварийно – восстановительных работ и восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ для нужд ООО «Тюмень Водоканал»"

    Кол-во: 1.00000

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