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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП132787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53
Факс
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Адрес электронной почты
fadeeva_mv@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132787Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132787Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 15:0001.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132787Подведение итогов не позднее Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по теме: «Разработка и внедрение геоинформационной системы ООО «РусГазАльянс» (ГИС РГА)».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Документации о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
72.1
72.1
Документация лота
Кол-во: 1
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