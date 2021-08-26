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    Главная / Торги / ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫ для КГКМ

    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫ для КГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:3026.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132793Дата и время окончания срока приема заявок ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫ для КГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 09:30 GMT +326.08.2021 09:3026.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132793Дата и время окончания срока приема заявок ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132793Подведение итогов не позднее ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132793Подведение итогов не позднее ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИТУМЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик "Унигекс-1" ТУ 5772-003-93420232-2006"

    Кол-во: 66.5

    "Позиция 2"

    "Гидроизоляция "Пенекрит" ТУ 5745-001-77921756-2006"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 3"

    "Гидроизоляция "Пенетрон" ТУ 5745-001-55171585-2003"

    Кол-во: 32.36

    "Позиция 4"

    "Гидроизоляция "Пенетрон" ТУ 5745-001-77921756-2006"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 5"

    "Гидропрокладка "Пенебар" ТУ5745-001-77921756-2006"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 6"

    "Жгут "Вилатерм СМ" ТУ 2291-009-03989419-2006, диаметром 70мм"

    Кол-во: 166.2

    "Позиция 7"

    "Мастика битумная"

    Кол-во: 3878.86

    "Позиция 8"

    "Мастика битумно-полимерная"

    Кол-во: 335.74

    "Позиция 9"

    "Мастика МБР-65 ГОСТ 15836-79"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 10"

    "Пенебар (жгут)"

    Кол-во: 1.74

    "Позиция 11"

    "Покрытие полимерное системы Master Top 1324 AS"

    Кол-во: 1680.75

    "Позиция 12"

    "Праймер битумный"

    Кол-во: 350.379

    "Позиция 13"

    "Праймер битумный"

    Кол-во: 447.1

    "Позиция 14"

    "Растворитель 650 ТУ 2319-003-51758336-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Растворитель Р-4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 17"

    "Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 29.26

    "Позиция 19"

    "Растворитель Р-650 ТУ 6-10-1247-77"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 20"

    "Растворитель Р-650 ТУ 6-10-1247-77"

    Кол-во: 527.77

    "Позиция 21"

    "Смесь сухая упрочняющая MasterTop 100"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 22"

    "Смесь сухая упрочняющая MasterTop 200"

    Кол-во: 86.4

    "Позиция 23"

    "Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 24"

    "Состав Пенекрит"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 25"

    "Толуол нефтяной 1сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 27.2

    "Позиция 26"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 3020"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 27"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 9017"

    Кол-во: 0.1

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