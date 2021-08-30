Геокомпозитный материал на объект строительства "М-12 4-й этап" для СУ-910.

Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.

Цена договора и требования к обеспечению

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Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента предоставления корректно заполненных документов об отгрузке либо казначейское обеспечения аванса. Согласие с договором АО «ДСК «АВТОБАН». Начало поставки по Гарантийному письму АО «ДСК «АВТОБАН» до момента заключения договора поставки.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Франко-объект СУ-910. Площадка на ПК2430. Координаты Яндекс.Карты - 55.573073, 42.285842. Рассчитать логистику >

Количество поставляемого товара каждого типа указано в приложенном файле "Запрос КП_ Геотекстиль_М-12 4-й этап_финал_24.08.2021.pdf".

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

АО ДСК АВТОБАН Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тканый геотекстиль ПЭТ 1000/100. Поверхностная плотность - 1800 г/м2. Прочность при растяжении 1000 кН/м в продольном, 100 кН/м в поперечном направлении." Кол-во: 1836.1

"Позиция 2" "Тканый геотекстиль ПЭТ 600/50. Поверхностная плотность - 1060 г/м2. Прочность при растяжении 600 кН/м в продольном, 50 к/Н в поперечном направлении." Кол-во: 7728

"Позиция 3" "Тканый геотекстиль ПЭТ 100/50. Поверхностная плотность - 230 г/м2. Прочность при растяжении 100 кН/м в продольном, 50 кН/м в поперечном направлении." Кол-во: 1456

"Позиция 4" "Тканый геотекстиль ПЭТ 1400/100. Поверхностная плотность - 2300 г/м2. Прочность при растяжении 1400 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении." Кол-во: 16493.4

"Позиция 5" "Тканый геотекстиль ПЭТ 1200/100. Поверхностная плотность - 2000 г/м2. Прочность при растяжении 1200 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении." Кол-во: 29726.9

"Позиция 6" "Тканый геотекстиль ПЭТ 800/100. Поверхностная плотность - 1400 г/м2. Прочность при растяжении 800 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении." Кол-во: 3948