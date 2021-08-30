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    Главная / Торги / Геокомпозитный материал на объект строительства "М-12 4-й этап" для СУ-910.

    Геокомпозитный материал на объект строительства "М-12 4-й этап" для СУ-910.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144137Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXIIПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Геокомпозитный материал на объект строительства "М-12 4-й этап" для СУ-910.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    24.08.2021 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_участника_торгов.pdf

    Форма_для_КП.DOCX

    Форма_для_КП_ОБРАЗЕЦ.docx

    Договор_поставки_строительных_материалов_без_аванса__типовой_.pdf

    Запрос_КП__Геотекстиль_М_12_4_й_этап_финал_24.08.2021.pdf

    Календарный_график_потребности_в_геокомпозите__М_12_4_й_этап_СУ_910_24.08.2021_г..pdf

    ГП144137_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3344

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    tender@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Не указано Не

    Место рассмотрения предложений

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144137Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144137Подведение итогов не позднее Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144137Подведение итогов не позднее Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара каждого типа указано в приложенном файле "Запрос КП_ Геотекстиль_М-12 4-й этап_финал_24.08.2021.pdf".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Франко-объект СУ-910. Площадка на ПК2430. Координаты Яндекс.Карты - 55.573073, 42.285842.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента предоставления корректно заполненных документов об отгрузке либо казначейское обеспечения аванса. Согласие с договором АО «ДСК «АВТОБАН». Начало поставки по Гарантийному письму АО «ДСК «АВТОБАН» до момента заключения договора поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    13.20.31.190

    Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041895/name/614de564dbb7b5.11240849

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 1000/100. Поверхностная плотность - 1800 г/м2. Прочность при растяжении 1000 кН/м в продольном, 100 кН/м в поперечном направлении."

    Кол-во: 1836.1

    "Позиция 2"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 600/50. Поверхностная плотность - 1060 г/м2. Прочность при растяжении 600 кН/м в продольном, 50 к/Н в поперечном направлении."

    Кол-во: 7728

    "Позиция 3"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 100/50. Поверхностная плотность - 230 г/м2. Прочность при растяжении 100 кН/м в продольном, 50 кН/м в поперечном направлении."

    Кол-во: 1456

    "Позиция 4"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 1400/100. Поверхностная плотность - 2300 г/м2. Прочность при растяжении 1400 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении."

    Кол-во: 16493.4

    "Позиция 5"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 1200/100. Поверхностная плотность - 2000 г/м2. Прочность при растяжении 1200 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении."

    Кол-во: 29726.9

    "Позиция 6"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 800/100. Поверхностная плотность - 1400 г/м2. Прочность при растяжении 800 кН/м в продольном, 100 к/Н в поперечном направлении."

    Кол-во: 3948

    "Позиция 7"

    "Тканый геотекстиль ПЭТ 300/300. Поверхностная плотность - 2000 г/м2. Прочность при растяжении 300 кН/м в продольном, 300 к/Н в поперечном направлении."

    Кол-во: 183036

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