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Номер извещения
ГП144137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Геокомпозитный материал на объект строительства "М-12 4-й этап" для СУ-910.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
24.08.2021 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3344
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
tender@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Не указано Не
Место рассмотрения предложений
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
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Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144137Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144137Подведение итогов не позднее Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144137Подведение итогов не позднее Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка геотекстильного материала на объект строительства «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань», 4-й этап для СУ-910.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара каждого типа указано в приложенном файле "Запрос КП_ Геотекстиль_М-12 4-й этап_финал_24.08.2021.pdf".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Франко-объект СУ-910. Площадка на ПК2430. Координаты Яндекс.Карты - 55.573073, 42.285842.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
13.20.31.190
Документация лота
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