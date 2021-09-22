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Номер извещения
ГП132878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-01-93
Факс
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Адрес электронной почты
volkovvy@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Василий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2021 11:00 GMT +322.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132878Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2021 11:0022.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132878Дата и время вскрытия заявок Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск
Подведение итогов не позднее
27.10.2021 11:0027.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132878Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-ТНП
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28.21.13.129
28.29.6
Документация лота
Кол-во: 1
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