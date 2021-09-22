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    Главная / Торги / Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.

    Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132878Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_Ижсталь_ТНП_2021.doc

    ТехЗадание.docx

    Протокол_355.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-93

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    volkovvy@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Василий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2021 11:00 GMT +322.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132878Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2021 11:0022.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132878Дата и время вскрытия заявок Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2021 11:0027.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132878Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202127.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132878Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней с момента подписания акта пусконаладочных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.129

    Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.6

    Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Типовой_договор_Ижсталь_ТНП_2021.doc

    20.09.2021

    ТехЗадание.docx

    20.09.2021

    Закупочная документация

    20.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052473/name/615fc1197d2458.42005556

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь частоты для индукционной нагревательной установки согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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