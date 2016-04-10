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Номер извещения
ГП604365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %.ГОСТ 8736-2014
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.04.2016 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
oleg.sadkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Садков Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2016 22:30 GMT +310.04.2016 22:3010.04.2016 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП604365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %Домодедово
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.2016 09:0011.04.2016 09:0011.04.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП604365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %Домодедово
Дата и время проведения
11.04.2016 10:0011.04.2016 10:0011.04.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП604365Дата и время проведения Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %Домодедово
Подведение итогов не позднее
18.04.2016 10:1518.04.2016 10:1518.04.2016 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604365Подведение итогов не позднее Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %Домодедово
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка: Песок строительный карьерный; модуль крупности: 2,5 - 3 мм; 1-й класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %
Начальная цена
510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой на объект/Количество в 700-1000 м3, начать 11.04.16 разгрузка с 8:00 до 19:00 с каждой поставкой необходим паспорт качества. Первая пробная машина 11.04.16 . Контак. лицо Максим 8 9096752146Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1232