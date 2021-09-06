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Номер извещения
ГП132856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензинового снегоуборщика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 04:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
3842 доб.719528
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бензиновый снегоуборщик мощностью 10 л.с.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132856Дата и время окончания срока приема заявок Бензиновый снегоуборщик мощностью 10 л.с.Кемерово
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 11:0010.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132856Подведение итогов не позднее Бензиновый снегоуборщик мощностью 10 л.с.Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензиновый снегоуборщик мощностью 10 л.с.
Начальная цена
162 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
29.10.59.329
29.10
Документация лота
Кол-во: 1
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