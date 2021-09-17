Предмет договора

Лот №2 (21 ед.) 1. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 246 ЕТ 199, Инв. №8934 2008 г.в., 204 145 км; 2. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 260 ЕТ 199, Инв. №8936, 2008 г.в., 327 310 км; 3. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 257 ЕТ 199, Инв. №8922, 2008 г.в., 251 803 км; 4. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, К 824 ЕТ 199, Инв. №8924 2008 г.в., 13 680 км; 5. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 929 ЕТ 199, Инв. №8929, 2008 г.в., 143 727 км; 6. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752, М 194 ЕТ 199, Инв. №8938 2008 г.в., 175 259 км; 7. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023, У 543 ЕУ 199, Инв. №8948, 2008 г.в., 186 227 км; 8. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023, У 542 ЕУ 199, Инв. №8951, 2008 г.в., 295 009 км; 9. Грузовой бортовой ГАЗ 3302, У018 ЕУ199, Инв. №8953, 2008 г.в., 179 246 км; 10. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 У 544 ЕУ 199 Инв. №8946 2008 г.в.,210 724 км; 11. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 О 740 ОУ 197 Инв. №9004 2008 г.в.,177 687 км; 12. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 К 460 НА 199 Инв. №9005 2008 г.в.,383 674 км 13. Грузовой бортовой ГАЗ 33104 Х 870 ХН 199 Инв. №4311 2010 г.в., 186 272 км; 14. Грузовой бортовой ГАЗ 3302 Х 241 ХО 199 Инв. №4308 2009 г.в. 215 622 км; 15. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752 Х 789 ХО 199 Инв. №4328 2010 г.в. 181 258 км; 16. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752 Х 794 ХО 199 Инв. №4327 2010 г.в. 101 887 км; 17. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 О 816 АО 197 Инв. №00005438 2010 г.в. 194 965 км; 18. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 Х 742 АУ 197 Инв. №5795 2010 г.в. 235 981 км; 19. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 Х 524 АУ 197 Инв. №5794 2010 г.в. 244 406 км; 20. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 М 697 ХЕ 199 Инв. №20-011378 2010 г.в. 269 040 км; 21. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 С 359 ОВ 199 Инв. №20-011268 2008 г.в. 108 023 км