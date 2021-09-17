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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №1 (7 единиц): 1. МАВР 58860Е КАМАЗ 4308, рег.номер К 544 КТ 199 - 2008 г.в. , пробег 65 919 км, местонахождение г. Москва, Мироновская ул., д. 13; 2. МАЗ 437043-(329), рег.номер К 460 РК 197 - 2008 г.в., пробег 150 182 км, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28; 3. БАКМ 890В МАЗ 437043, рег.номер К 459 РК 197 - 2008 г.в., пробег 119 160 км, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28; 4. МКС-3501 МАЗ 5551А2, рег.номер Х 271 ТО 197 - 2009 г.в., пробег 159 517 км, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28; 5. МАВР 58860Е КАМАЗ 4308, рег.номер У 300 ХН 197 - 2009 г.в., пробег 63 070 км, местонахождение г. Москва, Перерва ул., д. 23 6. МАВР-58860L КАМАЗ-53228-15, рег.номер С 604 ММ 177 - 2012г.в., пробег 82 093 км, местонахождение г. Москва, Косинская ул. д. 3 "В" 7. ЗИЛ 450802, рег.номер М 904 ХЕ 199 - 2010 г.в., пробег 40 614 км, местонахождение г. Москва, Никулинская ул. д. 11 "Д"
Начальная цена
2300000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
230000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
230000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №2 (21 ед.) 1. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 246 ЕТ 199, Инв. №8934 2008 г.в., 204 145 км; 2. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 260 ЕТ 199, Инв. №8936, 2008 г.в., 327 310 км; 3. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 257 ЕТ 199, Инв. №8922, 2008 г.в., 251 803 км; 4. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, К 824 ЕТ 199, Инв. №8924 2008 г.в., 13 680 км; 5. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, М 929 ЕТ 199, Инв. №8929, 2008 г.в., 143 727 км; 6. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752, М 194 ЕТ 199, Инв. №8938 2008 г.в., 175 259 км; 7. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023, У 543 ЕУ 199, Инв. №8948, 2008 г.в., 186 227 км; 8. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023, У 542 ЕУ 199, Инв. №8951, 2008 г.в., 295 009 км; 9. Грузовой бортовой ГАЗ 3302, У018 ЕУ199, Инв. №8953, 2008 г.в., 179 246 км; 10. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 У 544 ЕУ 199 Инв. №8946 2008 г.в.,210 724 км; 11. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 О 740 ОУ 197 Инв. №9004 2008 г.в.,177 687 км; 12. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 К 460 НА 199 Инв. №9005 2008 г.в.,383 674 км 13. Грузовой бортовой ГАЗ 33104 Х 870 ХН 199 Инв. №4311 2010 г.в., 186 272 км; 14. Грузовой бортовой ГАЗ 3302 Х 241 ХО 199 Инв. №4308 2009 г.в. 215 622 км; 15. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752 Х 789 ХО 199 Инв. №4328 2010 г.в. 181 258 км; 16. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2752 Х 794 ХО 199 Инв. №4327 2010 г.в. 101 887 км; 17. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 О 816 АО 197 Инв. №00005438 2010 г.в. 194 965 км; 18. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 Х 742 АУ 197 Инв. №5795 2010 г.в. 235 981 км; 19. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 Х 524 АУ 197 Инв. №5794 2010 г.в. 244 406 км; 20. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 М 697 ХЕ 199 Инв. №20-011378 2010 г.в. 269 040 км; 21. Грузовой с бортовой платформой ГАЗ 33023 С 359 ОВ 199 Инв. №20-011268 2008 г.в. 108 023 км
Начальная цена
2550000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
255000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
255000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №3 (8 единиц): 1.марка автомашины 881900 , 2011 г.в., без пробега , прицеп фургон двухосный с ПЭС, местонахождение г. Москва, Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1 2.марка автомашины 881900 , 2011 г.в., без пробега , прицеп фургон двухосный, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28 3. марка автомашины ГКБ-817, 1980 г.в., без пробега, прицеп фургон двухосный с гидронасосом ЦНС, местонахождение г. Москва, Боровское шоссе, д. 10 4. марка автомашины ПТСТ-1х1Р, 2010 г.в., без пробега, прицеп рамный одноосный со сварочным агрегатом, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28 5. марка автомашины ПТСТ-1х1Р, 2010 г.в., без пробега, прицеп рамный одноосный со сварочным агрегатом, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28 6. марка автомашины КС 35715 МАЗ 5337, 2008 г.в., пробег 36099 км, Автокран г.п. 16 тн, местонахождение г.Москва, 3-я Кабельная ул. д. 2 "Б", стр. 1 7. марка автомашины СЗАП 9327, 2005 г.в., пробег 200432, Полуприцеп бортовой СЗАП-9327 к с/тягачу гар.2073, местонахождение г. Москва, Боровское шоссе, д. 10 8. марка автомашины СЗАП 93271 , 2005 г.в., пробег 93 484 км , Полуприцеп бортовой СЗАП 93271 без сед.тягача, местонахождение г.Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28
Начальная цена
2100000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
210000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
210000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №4 (1 ед.): Легковой автомобиль Hyundai Sonata, рег.номер: Н 782 МА 197, 2010 г.в., пробег 109 870 км, местонахождение: г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28
Начальная цена
400000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
40000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
40000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №5 (4 ед.): 1. МАВР-484320 HYUNDAI HD-120, рег.номер Х 977 РО 199, пробег 230 306 км, местонахождение г. Москва, Нагатинская ул. д. 12 "Б", 2. МАВР-484320 HYUNDAI HD-120, рег.номер Х 976 РО 199, пробег 209 204 км, местонахождение г. Москва, 1-й Сетуньский проезд д. 10 "Г" 3. МАВР-484320 HYUNDAI HD-120, рег.номер Т 176 СЕ 199, пробег 174 272 км, местонахождение г. Москва, Щелковское шоссе, д. 70 "А" 4. МАВР-484320 HYUNDAI HD-120, рег.номер Х 925 РО 199, пробег 168 559 км, местонахождение г. Москва, Днепропетровская ул. д. 12 "Б" Год выпуска 2009 Характеристика: Грузовой бортовой с фургоном
Начальная цена
1400000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
140000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
140000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №6 (5 ед.) 1. 47953 HYUNDAI HD-65 рег.номер Х 411 РО 199, 2009 г.в., пробег 269 871 км, характеристики : грузовой бортовой с фургоном, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28 2. 47953 HYUNDAI HD-65 рег.номер О 698 ВУ 77, 2008 г.в., пробег 154 825 км, характеристики : грузовой бортовой с фургоном, местонахождение г. Москва, Щелковское шоссе, д. 70 "А" 3. 47953 HYUNDAI HD-65 рег.номер О 156 ВУ 77, 2009 г.в., пробег 153 302 км, характеристики : грузовой бортовой с фургоном, местонахождение г. Москва, Щелковское шоссе, д. 70 "А" 4. 47953 HYUNDAI HD-65 рег.номер М 383 АТ 199, 2007 г.в., пробег 149 171 км, характеристики : грузовой бортовой с фургоном, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28 5. СКП-48431К Hyundai HD-65 рег.номер К 023 КЕ 197, 2010 г.в., пробег 70 610 км, Автокомпрессор, местонахождение г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28
Начальная цена
600000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
60000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
60000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №7 (5 единиц): 1. СКП-385300 (ГАЗ 3302) ,2013 г.в., пробег 228 060 км , Автокомпрессор, 2. КАМАЗ 65115, 2008 г.в., пробег 143 394 км, Самосвал г.п. 15 тн. 3. 47953 Hyundai HD78 , 2007 г.в., пробег 59 701 км, Грузовой фургон с генератором (ПЭС+Сварочный), 4. JCB 4 CX, 2004, г.в., пробег 8744 км, Экскаватор - погрузчик, 5. JCB 4CX, 2006, г.в., пробег 1 602 км, Экскаватор - погрузчик Местонахождение : г. Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28
Начальная цена
2600000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
260000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
260000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (60 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1 Никулинская ул. д. 11 "Д" Проспект Мира, д. 177 "А" Ферсмана ул. д. 1 "А" Бескудниковский проезд, д. 7 Сурский проезд, д. 5, стр.1
Номер извещения
ГП132812
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №8 (9 единиц): 1. Бортовая с краном манипул. БАКМ 890А КАМАЗ 4308 рег. номер А 759 ЕО 197 инв.№ ЦБ0116582 2007 г.в. 125 502 км. Адрес: Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1 2. Экскаватор - погрузчик Caterpillar 428Е рег. номер 77 ВР 7471 инв.№9176 2008 г.в. 9 412 км. Адрес: Никулинская ул. д. 11 "Д" 3. Автокран г.п. 16 тн КС 35715 МАЗ 5337 рег. номер С 802 АА 197 инв.№4878 2010 г.в. 72 329 км. Адрес: Проспект Мира, д. 177 "А" 4. Самосвал г.п. 7 тн КАМАЗ 43255-А3 рег. номер Е 407 СЕ 197 инв.№20-011453 2011 г.в. 98 746 км. Адрес: Ферсмана ул. д. 1 "А" 5. Грузовой бортовой с кр.манип. МАВР-48432А HYUNDAI HD-120 рег. номер Т 295 ВС 77 инв.№20-011308 2009 г.в. 276 999 км. Адрес: Бескудниковский проезд, д. 7 6. Грузовой бортовой с кр.манип. МАВР-48432М HYUNDAI HD-120 рег. номер Т 203 СЕ 199 инв.№20-011310 2009 г.в. 321094 км. Адрес: Сурский проезд, д. 5, стр.1 7. Грузовой бортовой с кр.манип. 3784FB Hyundai HD-72 рег. номер А 430 ВУ 199 инв.№20-011129 2007 г.в. 111 212 км. Адрес: Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1 8. Грузовой бортовой с кр.манип. АБ-41434А Hyundai HD-78 рег. номер М 696 ХЕ 199 инв.№20-011371 2009 г.в. 144 759 км. Адрес: Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1 9. Автокран г.п. 16 тн КС 35715 МАЗ 5337 рег. номер С 473 ОВ 199 инв.№20-006716 2008 г.в. 44328 км. Адрес: Коровинское шоссе д. 37 "А", стр. 1
Начальная цена
4950000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
495000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В состав лота входит 9 единиц автотранспорта.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
495000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ластовкин Анатолий Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Lastovkin_A_V@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 587-77-88 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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