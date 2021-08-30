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    Главная / Торги / Поставку расходных материалов (пленки) GERBER

    Поставку расходных материалов (пленки) GERBER

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставку расходных материалов (пленки) GERBER

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    23.08.2021 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_369.pdf

    ТЗ__GERBER.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 664-00-01

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nkontytskaya@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Надежда Контыцкая Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов (пленки) GERBER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП132958Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2021 22:3030.08.2021 22:3030.08.2021 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132958Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 22:3030.08.2021 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132958Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов (пленки) GERBER

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходные материалы (пленки) GERBER"

    Кол-во: 10

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