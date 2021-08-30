www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставку расходных материалов (пленки) GERBER
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
23.08.2021 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01
Факс
--
Адрес электронной почты
nkontytskaya@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Надежда Контыцкая Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов (пленки) GERBER
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП132958Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2021 22:3030.08.2021 22:3030.08.2021 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132958Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (пленки) GERBERМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов (пленки) GERBER
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
22.29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.