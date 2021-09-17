Предмет договора

Лот №2: 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 384 ВН 199, пробег 135 711 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Маршала Прошлякова, дом 28 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 385 ВН 199, пробег 122 511 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 461 ВН 199, пробег 122 059 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 745 ВН 199, пробег 134 338 км, местонахождение по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 12Б 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер М 477 АТ 199, пробег 130 736 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А