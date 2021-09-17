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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (7 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».

    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (7 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132778Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: ГАЗ 2705 (2008 г.в.), рег.номер К 837 ЕТ 199, пробег 227112 км, место нахождения г.Москва, Маршала Прошлякова, дом 28. ГАЗ 2752 (2010 г.в.), рег.номер У 840 ХР 199, пробег 118564 км, место нахождения г.Москва, Никулинская д. 11ДМоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (7 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, Маршала Прошлякова, дом 28 г. Москва, Никулинская д. 11Д

    Номер извещения

    ГП132778

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №1: ГАЗ 2705 (2008 г.в.), рег.номер К 837 ЕТ 199, пробег 227112 км, место нахождения г.Москва, Маршала Прошлякова, дом 28. ГАЗ 2752 (2010 г.в.), рег.номер У 840 ХР 199, пробег 118564 км, место нахождения г.Москва, Никулинская д. 11Д

    Начальная цена

    350000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    35000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-08-2021 15:07 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_7ед..docx

    Проект_ДКП_7ед..docx

    ФОТО_7ед..docx

    Презентация_7ед.zip

    авто_7_ед_.лот_2_протокол.docx

    авто_7_ед_.лот_1_протокол.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    35000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ластовкин Анатолий Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Lastovkin_A_V@moek.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 587-77-88 доб. 2331

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет торгов в электронной форме: право заключения договора купли-продажи, принадлежащего ПАО «МОЭК», выставляемого на торги имущества - автотранспорт (7 единиц). Собственник ПАО «МОЭК».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, Маршала Прошлякова, дом 28 г. Москва, Ул. Зорге 3А г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 12Б

    Номер извещения

    ГП132778

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №2: 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 384 ВН 199, пробег 135 711 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Маршала Прошлякова, дом 28 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 385 ВН 199, пробег 122 511 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 461 ВН 199, пробег 122 059 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер В 745 ВН 199, пробег 134 338 км, местонахождение по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 12Б 47953 HYUNDAI HD-65 (2007 г.в.), рег.номер М 477 АТ 199, пробег 130 736 км, местонахождение по адресу: г. Москва, Ул. Зорге 3А

    Начальная цена

    1650000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    165000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-08-2021 15:07 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_7ед..docx

    Проект_ДКП_7ед..docx

    ФОТО_7ед..docx

    Презентация_7ед.zip

    авто_7_ед_.лот_2_протокол.docx

    авто_7_ед_.лот_1_протокол.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    165000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ластовкин Анатолий Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Lastovkin_A_V@moek.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 587-77-88 доб. 2331

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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