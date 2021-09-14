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Номер извещения
32110585865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 17:0022.10.2021 17:0022.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585865Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
4 608 299,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
23.61
23.61
Документация лота
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 31
Кол-во: 2
Кол-во: 140
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 500
Кол-во: 380
Кол-во: 400
Кол-во: 25
Кол-во: 90
Кол-во: 75
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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