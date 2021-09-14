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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    294/2021

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_08.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Протокол___77_2021_от_23.11.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 17:0022.10.2021 17:0022.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585865Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 17:0022.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585865Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий в 2021-июле 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    4 608 299,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    23.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1095842/name/61a5cdbb1a0967.32356649

    30.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон М-200"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Бетон М300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Блок ФБС 40-40-20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Блок ФБС9-5-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Блок ФБС9-4-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Блок ФБС9-6-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Блок ФБС 12-4-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Блок ФБС12-5-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Блок ФБС12-6-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Блок ФБС 24-4-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Блок ФБС 24-5-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Блок ФБС24-6-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Днище КЦД 10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Днище КЦД 15"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Днище КЦД 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Кольцо КЦ 10-3"

    Кол-во: 31

    "Позиция 17"

    "Кольцо КЦ-10-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кольцо КЦ 10-9"

    Кол-во: 140

    "Позиция 19"

    "Кольцо КЦ-15-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Кольцо КЦ 15-9"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Кольцо КЦ-20-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Кольцо КЦ 20-9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Кольцо опорное КЦО-1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Кольцо опорное КЦО-2"

    Кол-во: 380

    "Позиция 25"

    "Крышка люка ж/б КЛ850"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "Перекрытие КЦП10-1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Перекрытие КЦП10-2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 28"

    "Перекрытие КЦП15-1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 29"

    "Перекрытие КЦП20-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Плита дорожная ПДН 6,0*2,0*0,14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Плита ПК 30-12-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Плита ПК 30-15-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Плита ПК40-12-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Плита ПК40-15-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Плита ПК60-12-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Плита ПК 51-12-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Плита ПК 51-15-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Плита ПК 60-15-8"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Плита перекрытия канальная ПТ 75-180-14-9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Плита перекрытия канальная ПТ 75-210-14-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Плита перекрытия канальная ПТ 75-240-14-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Плита перекрытия канальная ПТО 150-180-14-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Плита перекрытия канальная ПТО 150-240-14-6"

    Кол-во: 2

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