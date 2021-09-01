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Номер извещения
ГП144115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 67674
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
natalya.tarasova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:30 GMT +301.09.2021 12:3001.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144115Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 12:3001.09.2021 12:3001.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144115Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144115Подведение итогов не позднее Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
71.12.39.114
71
71.12.16.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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