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    Главная / Торги / Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»

    Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:3001.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144115Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_предпроект._обследование.doc

    Документация_на_торги.doc

    Договор_подряда.doc

    Приложение__1_к_ТЗ.docx

    Приложение__1.docx

    Приложение__2.docx

    Приложение__3_Соглашение_ЭДО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67674

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    natalya.tarasova@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 12:30 GMT +301.09.2021 12:3001.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144115Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 12:3001.09.2021 12:3001.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144115Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144115Подведение итогов не позднее Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144115Подведение итогов не позднее Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.114

    Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по предпроектному обследованию системы водоотведения АО «БМК»"

    Кол-во:

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