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    Главная / Торги / АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48

    АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144558Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    524571

    Наименование закупки

    АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    andreymelehin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144558Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 16:0015.10.2021 16:0015.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144558Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 16:0015.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144558Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    приложение №3 договор

    03.09.2021

    уведомление

    03.09.2021

    существенные условия поставки

    03.09.2021

    приложение №3 спецификации

    03.09.2021

    закупочная документация

    03.09.2021

    приложение №2 - ТЗ

    03.09.2021

    приложение №1 оферта

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-65115-6058-48"

    Кол-во: 2

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