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    Главная / Торги / Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул

    Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575823Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. БарнаулООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110575823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    23.08.2021 03:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.rar

    PrTKVOZBr_Протокол_ТК_ВОЗ__62_2021_от_22.09.2021_1.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    e.merkel@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркель Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575823Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. БарнаулООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 10:0001.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110575823Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. БарнаулООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 06:0022.10.2021 06:0022.10.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575823Подведение итогов не позднее Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. БарнаулООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 06:0022.10.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575823Подведение итогов не позднее Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. БарнаулООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул

    Начальная цена

    7 161 884,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052425/name/615f9c6b5b54b5.40279362

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт речного водозабора №1, Чистка водопроводящего сооружения 1 речного водозабора, Змеиногорский тракт, 49 д, г. Барнаул"

    Кол-во:

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