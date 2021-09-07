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    Главная / Торги / Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    295/2021, 296/2021

    Наименование закупки

    Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___63_2021_от_29.09.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.4_.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 17:0001.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586037Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586037Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    2 527 500,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    45.11.1

    Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.1

    Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049188/name/615be62b120542.22673144

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль бортовой (5+1 мест) категории В повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автомобиль категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном"

    Кол-во: 1

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