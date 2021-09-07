Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.