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Номер извещения
32110586037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 17:0001.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586037Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586037Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бортового автомобиля (5+1 мест) категории В повышенной проходимости и автомобиля категории В повышенной проходимости с цельнометаллическим фургоном в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Начальная цена
2 527 500,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
45.11.1
45.11.1
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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