Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 4): Форма оплаты: безналичное перечисление. Сроки и порядок оплаты: Оплата по договору осуществляется по факту выполнения работ на основании товарных накладных, акта о приемке выполненных работ (форма КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3), направленных через канцелярию ФГБОУ ВО «КНИТУ» и подписанных Заказчиком и Подрядчиком, счета, счета-фактуры , в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта формы КС2. В случае не предоставления любого из указанных документов или предоставление копий, либо несоответствия любого из указанных документов Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или условиям Контракта, срок оплаты увеличивается соразмерно сроку предоставления полного комплекта документов. Применение факсимиле в документах не допускается. В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.4.2): Срок поставки оборудования и выполнения работ: с даты подписания договора по 07.12.2021. В общий срок поставки оборудования и выполнения работ включен срок на монтажные и пуско-наладочные работы с последующим вводом в эксплуатацию.