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Номер извещения
32110574594
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
20.08.2021 15:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
Почтовый адрес
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Контактный телефон
843231-89-00
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@corp.knrtu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ахметов Расих Рашидович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 23:0007.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574594Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32АКазань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А
Начальная цена
8 883 254,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
88 832,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.1).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.4.1): Место поставки оборудования и выполнения работ: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Товарищеская д.32 и д.32а, ФГБОУ ВО «КНИТУ», в рабочие дни с 8.00-17.00. Место поставки видеорегистраторов: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Товарищеская д.32, ФГБОУ ВО «КНИТУ», в рабочие дни с 8.00-17.00.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КНИТУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ
Адрес местонахождения
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
26.70.13.000
26.70.1
Документация лота
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 68.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
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