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    Главная / Торги / Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А

    Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32АКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110574594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    20.08.2021 15:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_видео_общ___6_и_7.docx

    Проект_договора.docx

    Протокол___ЭА_2054_И.pdf

    Протокол___ЭА_2054_И_1_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ

    Юридический адрес

    420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,

    Почтовый адрес

    420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

    Контактный телефон

    843231-89-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@corp.knrtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметов Расих Рашидович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 23:0007.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574594Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32АКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения в зданиях общежитий №№ 6 и 7 по ул. Товарищеская д.32 и д.32А

    Начальная цена

    8 883 254,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    88 832,54 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.1).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.4.1): Место поставки оборудования и выполнения работ: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Товарищеская д.32 и д.32а, ФГБОУ ВО «КНИТУ», в рабочие дни с 8.00-17.00. Место поставки видеорегистраторов: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Товарищеская д.32, ФГБОУ ВО «КНИТУ», в рабочие дни с 8.00-17.00.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 4): Форма оплаты: безналичное перечисление. Сроки и порядок оплаты: Оплата по договору осуществляется по факту выполнения работ на основании товарных накладных, акта о приемке выполненных работ (форма КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3), направленных через канцелярию ФГБОУ ВО «КНИТУ» и подписанных Заказчиком и Подрядчиком, счета, счета-фактуры , в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта формы КС2. В случае не предоставления любого из указанных документов или предоставление копий, либо несоответствия любого из указанных документов Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или условиям Контракта, срок оплаты увеличивается соразмерно сроку предоставления полного комплекта документов. Применение факсимиле в документах не допускается. В соответствии с требованием документации об электронном аукционе (пункт 2.4.2): Срок поставки оборудования и выполнения работ: с даты подписания договора по 07.12.2021. В общий срок поставки оборудования и выполнения работ включен срок на монтажные и пуско-наладочные работы с последующим вводом в эксплуатацию.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КНИТУ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ

    Адрес местонахождения

    420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,

    420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

    Классификатор ОКПД2

    26.70.13.000

    Видеокамеры цифровые

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70.1

    Производство фото- и кинооборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027041/name/613777ef0a52a2.85083042

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027042/name/613777f6480988.70142743

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокамера тип 1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера тип 1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера тип 2"

    Кол-во: 68.00000

    "Позиция 4"

    "Видеокамера тип 2"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 5"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "Коммутатор тип 1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "Коммутатор тип 1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 11"

    "Коммутатор тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Коммутатор тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Работы по монтажу системы видеонаблюдения (Здание общежития №6)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Работы по монтажу системы видеонаблюдения (Здание общежития №7)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Работы по пуско-наладке системы видеонаблюдения (Здание общежития №6)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Работы по пуско-наладке системы видеонаблюдения (Здание общежития №7)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Удаленное рабочее место"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 18"

    "Удаленное рабочее место"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 19"

    "Шкаф телекоммуникационный тип 2"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Шкаф телекоммуникационный тип 3"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Шкаф телекоммуникационный тип 1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Шкаф телекоммуникационный тип 1"

    Кол-во: 2.00000

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