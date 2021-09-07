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    Главная / Торги / поставка эндодонтического инструментария

    поставка эндодонтического инструментария

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588614Дата и время окончания срока приема заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка эндодонтического инструментария

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_эндодонтия_2021.doc

    Эндод.инстр.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка эндодонтического инструментария

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 07:00 GMT +307.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588614Дата и время окончания срока приема заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588614Дата и время вскрытия заявок поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588614Подведение итогов не позднее поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588614Подведение итогов не позднее поставка эндодонтического инструментарияОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка эндодонтического инструментария

    Начальная цена

    1 566 851,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    860

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, пос. Ростоши мкр., ул. Газпромовская, 72, ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При наличии Товара на складе поставка осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. Оплата Товара Покупателем производится не позднее 30(тридцать) банковских дней с момента получения Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    86.2

    Медицинская и стоматологическая практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030744/name/613edcfade1086.28278162

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 860

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