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Номер извещения
32110578029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
m.shchelkina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щелкина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2021 23:5911.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578029Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал
Начальная цена
1 012 973,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
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Документация лота
Кол-во: 2
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