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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ__62_2021_от_23.09.2021_8.3.pdf

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    m.shchelkina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щелкина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2021 23:5911.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578029Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578029Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканалМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного агрегата канализационного сухой установки в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал

    Начальная цена

    1 012 973,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049927/name/615c4209f03ef7.38925482

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосный агрегат канализационный сухой установки 100М3/Ч 10М 15КВТ 380В"

    Кол-во: 2

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