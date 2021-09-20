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    Главная / Торги / Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise и оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C

    Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise и оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144071Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise и оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2Лот_2._Сертификат_Тех._задание.DOCX

    Инструкция_претенденту.doc

    Необходимые_документы_для_участия.xlsx

    Приложение__2_._Лот_1._Техническое_задание_на_оказание_консалтинговых_услуг..DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11458

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    andrey.betev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бетев Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144071Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144071Дата и время вскрытия заявок Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Прил___Форма_ТКП_Лот_1..xlsx

    07.10.2021

    Прил___Форма_ТП__Лот_1._Без_цен.xlsx

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144071Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144071Дата и время вскрытия заявок Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.0

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Лот_2_Форма_5_оферта.xlsx

    07.10.2021

    Лот_2_Форма_4_без_цен.xlsx

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise."

    Кол-во: 1

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