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Номер извещения
ГП144071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise и оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11458
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
andrey.betev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бетев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144071Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144071Дата и время вскрытия заявок Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание консалтинговых услуг по настройке Zabbix ZBXR-C.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
63
62
Документация лота
Кол-во: 1
Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144071Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144071Дата и время вскрытия заявок Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144071Подведение итогов не позднее Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение сертификата активации технической поддержки Zabbix уровня Enterprise.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62.0
62.0
Кол-во: 1
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