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    Главная / Торги / Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (2 Лота)

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (2 Лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576204Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "МН") (Лот 2) (п. 240 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110576204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000121962

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (2 Лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    23.08.2021 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-88

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "ХН") (Лот 1) (п. 239 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 14:00 GMT +320.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576204Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "ХН") (Лот 1) (п. 239 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "ХН") (Лот 1) (п. 239 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Лот 2

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "МН") (Лот 2) (п. 240 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 14:00 GMT +320.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576204Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "МН") (Лот 2) (п. 240 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ (ПрЭО "МН") (Лот 2) (п. 240 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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