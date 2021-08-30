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Номер извещения
ГП132924
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция для подключения верхнего токоподвода конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно. Срок действия оферты не менее 180 дней.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132924Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 16:0030.11.2021 16:0030.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132924Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 240
Кол-во: 800
Кол-во: 450
Кол-во: 800
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