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    Главная / Торги / Кабельная продукция для подключения верхнего токоподвода конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно. Срок действия оферты не менее 180 дней.

    Кабельная продукция для подключения верхнего токоподвода конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно. Срок действия оферты не менее 180 дней.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132924Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    523307

    Наименование закупки

    Кабельная продукция для подключения верхнего токоподвода конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно. Срок действия оферты не менее 180 дней.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Оферта_6.0_523307.doc

    Проект_спецификации.doc

    ЗД_6.0_523307.doc

    ТЗ_7113659988.zip

    Приложение___1___поставка_на_ЧМК.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132924Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 16:0030.11.2021 16:0030.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132924Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 16:0030.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132924Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция для Конвертера №2. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 20 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лот 1 ПРОВОД ПАЛ 1Х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "лот 1 ПРОВОД ПАЛ 35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "лот 2 КАБЕЛЬ КГН 2Х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "лот 2 КАБЕЛЬ КГН 4Х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "лот 2 КАБЕЛЬ КГН 4Х35"

    Кол-во: 240

    "Позиция 6"

    "лот 3 КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "лот 3 КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 4Х2,5"

    Кол-во: 450

    "Позиция 8"

    "лот 3 КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 4Х35"

    Кол-во: 800

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