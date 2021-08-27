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    Главная / Торги / Поставка черного листового металлопроката 12 поз.

    Поставка черного листового металлопроката 12 поз.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного листового металлопроката 12 поз.ПриморскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка черного листового металлопроката 12 поз.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144144_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-22-35 доб. 7541

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    o.belyaev@electropult.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Олег Львович

    Место рассмотрения предложений

    Приморский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка черного листового металлопроката 12 поз.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 12:0027.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144144Дата и время вскрытия заявок Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 16:0031.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144144Подведение итогов не позднее Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144144Подведение итогов не позднее Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка черного листового металлопроката 12 поз.

    Начальная цена

    11 576 915,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    195030, г. СПб, ул. Электропультовцев, д. 7,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - отсрочка 30 календарных дней, толеранс +/-5% срок поставки 5-7 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика до склада покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Тендерная_документация__информ._карта_.docx

    24.08.2021

    ТЗ.pdf

    24.08.2021

    Договор_поставки_2021г.pdf

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024149/name/6130cc1741df59.51407996

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист АТ-ПВ-НО-1,0 ГОСТ 19904-90 К270В-5-III-Г-08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 360

    "Позиция 2"

    "Лист АТ-ПВ-НО-1,5 ГОСТ 19904-90 К270В-5-III-Г-08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 9950

    "Позиция 3"

    "Лист АТ-ПВ-НО-2,0 ГОСТ 19904-90 К270В-5-III-Г-08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 9950

    "Позиция 4"

    "Лист АТ-ПВ-НО-3,0 ГОСТ 19904-90 К270В-5-III-Г-08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 5"

    "Прокат 02-0,5-Б-О-Ц275-Н-ПС ГОСТ Р 52246-2016"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Прокат 02-1,5-Б-О-Ц275-Н-ПС ГОСТ Р 52246-2016"

    Кол-во: 4750

    "Позиция 7"

    "Прокат 02-2-Б-О-Ц275-Н-ПС ГОСТ Р 52246-2016"

    Кол-во: 14920

    "Позиция 8"

    "Прокат 02-2,5-Б-О-Ц275-Н-ПС ГОСТ Р 52246-2016"

    Кол-во: 28340

    "Позиция 9"

    "Прокат 02-3-Б-О-Ц275-Н-ПС ГОСТ Р 52246-2016"

    Кол-во: 5100

    "Позиция 10"

    "Лист чечевица В-К-ПУ-4,0 Ст3сп ГОСТ 8568-77"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 11"

    "Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 12"

    "Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 360

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