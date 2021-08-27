www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка черного листового металлопроката 12 поз.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-22-35 доб. 7541
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
o.belyaev@electropult.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Олег Львович
Место рассмотрения предложений
Приморский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка черного листового металлопроката 12 поз.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 12:0027.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144144Дата и время вскрытия заявок Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 16:0031.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144144Подведение итогов не позднее Поставка черного листового металлопроката 12 поз.Приморский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка черного листового металлопроката 12 поз.
Начальная цена
11 576 915,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
195030, г. СПб, ул. Электропультовцев, д. 7,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 360
Кол-во: 9950
Кол-во: 9950
Кол-во: 4800
Кол-во: 30
Кол-во: 4750
Кол-во: 14920
Кол-во: 28340
Кол-во: 5100
Кол-во: 8000
Кол-во: 2160
Кол-во: 360
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.