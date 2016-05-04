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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций

    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)ТверьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603568137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.04.2016 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1.2. Техническое задание

    Приложение №2.1. Проект договора

    Приложение №2.2 Проект договора

    Приложение №1.1.1. Смета/Ведомость объемов работ ЛОТ№1

    Приложение №1.2.1. Смета/ Ведомость объемов работ ЛОТ№2

    Информационная карта

    Приложение №4 Критерии оценки

    Приложение №5 Горячая линия безопасности

    Приложение №3 Формы документов

    Приложение №1.1. Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-11-00 доб. 445

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    e.krutichenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крутиченко Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие

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    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.06.201604.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)

    Начальная цена

    1 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.06.201604.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ

    Начальная цена

    177 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.06.201604.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ

    Начальная цена

    177 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ "

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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