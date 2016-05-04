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Номер извещения
31603568137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.04.2016 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-11-00 доб. 445
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
e.krutichenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крутиченко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь
Подведение итогов не позднее
04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт насосной станции 2- го подъема МВЗ (ремонт кровли, заделка трещин, межпанельных швов, косметический ремонт стен)
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Подведение итогов не позднее
04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ
Начальная цена
177 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
43.99.9
43.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2016 11:00 GMT +304.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603568137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2016 11:0004.05.2016 11:0004.05.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603568137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Подведение итогов не позднее
04.06.2016 11:0004.06.2016 11:0004.06.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603568137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вентиляции зданий насосной станции 2- го подъема ТВЗ
Начальная цена
177 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
43.99.9
43.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1