Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110581286 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная_документация.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ Юридический адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Почтовый адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Контактный телефон +7 495 514-02-11 доб. 4186 Факс +7 495 514-02-11 Адрес электронной почты m.shchelkina@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Щелкина Марина Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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