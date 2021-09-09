Лот 1

1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.