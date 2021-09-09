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Номер извещения
ГП156072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт и транспортировки груза (Емкость САОЗ) от ст. Лукашевка, Московской ЖД до промплощадки Курской АЭС, г. Курчатов, Курской области.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 06:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-95
Факс
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Адрес электронной почты
Yuliya.Ponomareva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156072Дата и время окончания срока приема заявок 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156072Дата и время вскрытия заявок 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 12:0008.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156072Подведение итогов не позднее 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156072Подведение итогов не позднее 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
49.41
Документация лота
Кол-во: 1
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