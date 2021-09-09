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    Главная / Торги / Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт и транспортировки груза (Емкость САОЗ) от ст. Лукашевка, Московской ЖД до промплощадки Курской АЭС, г. Курчатов, Курской области.

    Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт и транспортировки груза (Емкость САОЗ) от ст. Лукашевка, Московской ЖД до промплощадки Курской АЭС, г. Курчатов, Курской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156072Дата и время окончания срока приема заявок 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    448-490/21 от 30.08.2021

    Наименование закупки

    Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт и транспортировки груза (Емкость САОЗ) от ст. Лукашевка, Московской ЖД до промплощадки Курской АЭС, г. Курчатов, Курской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    31.08.2021 06:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Эскиз__2005007_на_транспортере_.pdf

    Форма_анкеты_Участника_закупки.doc

    Соглашение_о_конфиденциальности_ПАО_Уралхиммаш.doc

    Чек_лист_оценки_надежности_партнеров.pdf

    Приглашение__448_490_21.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Перечень_документов_для_проверки_СБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Ponomareva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156072Дата и время окончания срока приема заявок 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156072Дата и время вскрытия заявок 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 12:0008.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156072Подведение итогов не позднее 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156072Подведение итогов не позднее 1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1) Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт на ст. Лукашевка, Московской ЖД; 2) Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза по маршруту: от ст. Лукашевка, Московской ЖД на промплощадку Курской АЭС, Курского филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов; 3) Выгрузка оборудования на промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    промплощадке Курской АЭС, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с даты окончания перевозки и предоставления оригиналов ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ/услуг за каждый рейс. Оплата услуг производится по окончании добросовестной перевозки за каждый рейс путем перечисления денежных средств на расчетный счет экспедитора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение___4_Эскиз__2005007_на_транспортере_.pdf

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация и осуществление перегрузки груза из ж/д подвижного состава в автомобильный грузовой транспорт и транспортировки груза (Емкость САОЗ) от ст. Лукашевка, Московской ЖД до промплощадки Курской АЭС, г. Курчатов, Курской области."

    Кол-во: 1

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