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    Главная / Торги / Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы

    Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2016 13:3006.04.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП604165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП604165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.04.2016 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема проезда

    Договор поставки

    Список документов для заключения договора

    Перечень материала

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    andrey.cherednichenko@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Чередниченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2016 13:30 GMT +306.04.2016 13:3006.04.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП604165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2016 13:3006.04.2016 13:3006.04.2016 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП604165Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2016 14:0012.04.2016 14:0012.04.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604165Подведение итогов не позднее Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    12.04.201612.04.2016 14:0012.04.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604165Подведение итогов не позднее Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы

    Начальная цена

    1 150 558,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указана с доставкой на объект/ Поставка 08.04.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы"

    Кол-во: 0

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