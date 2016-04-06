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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП604165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.04.2016 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2016 13:30 GMT +306.04.2016 13:3006.04.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП604165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2016 13:3006.04.2016 13:3006.04.2016 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП604165Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово
Подведение итогов не позднее
12.04.2016 14:0012.04.2016 14:0012.04.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604165Подведение итогов не позднее Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементыДомодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на объект: гипсокартон ГСГ,ГКЛВ/ профиль ПН,ПП/ комплектующие элементы
Начальная цена
1 150 558,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой на объект/ Поставка 08.04.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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