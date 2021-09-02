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    Главная / Торги / Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4

    Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:5902.09.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2/2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Раздел_4._Техническое_задание.docx

    Форма_приложения_к_письму_о_подаче_заявки.xlsx

    Раздел_5._Проект_договора.doc

    Документация__товар_.doc

    Протокол_подведение_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,

    Почтовый адрес

    357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105

    Контактный телефон

    +7 86552 6-70-45

    Факс

    +7 86552 6-76-75

    Адрес электронной почты

    zelgaz.stv@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелекета Нана Зурабовна

    Место рассмотрения предложений

    357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:59 GMT +302.09.2021 12:5902.09.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 13:0002.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576229Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 17:0006.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576229Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576229Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4

    Начальная цена

    1 467 666,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,

    357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025429/name/6135bab5dac420.56003472

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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