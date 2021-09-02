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Номер извещения
32110576229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,
Почтовый адрес
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105
Контактный телефон
+7 86552 6-70-45
Факс
+7 86552 6-76-75
Адрес электронной почты
zelgaz.stv@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелекета Нана Зурабовна
Место рассмотрения предложений
357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 12:59 GMT +302.09.2021 12:5902.09.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 13:0002.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576229Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Подведение итогов не позднее
06.09.2021 17:0006.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576229Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4357915, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Renault Duster Drive 4х4
Начальная цена
1 467 666,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105
29.10
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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