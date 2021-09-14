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Номер извещения
ГП144070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62941@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.Москва
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 15:0015.10.2021 15:0015.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144070Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
23.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 86.4
Кол-во: 75.6
Кол-во: 54
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Кол-во: 93.6
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Кол-во: 252
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Кол-во: 66
Кол-во: 448.8
Кол-во: 343.2
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Кол-во: 31.2
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Кол-во: 3
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Кол-во: 13.6
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Кол-во: 80
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Кол-во: 405
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Кол-во: 12
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Кол-во: 3
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Кол-во: 160
Кол-во: 108
Кол-во: 14.4
Кол-во: 27
Кол-во: 16.2
Кол-во: 13.2
Кол-во: 38.4
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Кол-во: 4.8
Кол-во: 2.4
Кол-во: 24
Кол-во: 10.8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 96
Кол-во: 840
Кол-во: 840
Кол-во: 2520
Кол-во: 2520
Кол-во: 2520
Кол-во: 840
Кол-во: 24
Кол-во: 50
Кол-во: 1.35
Кол-во: 4500
Кол-во: 810
Кол-во: 5.2
Кол-во: 12000
Кол-во: 100
Кол-во: 4000
Кол-во: 1200
Кол-во: 2750
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 2400
Кол-во: 1200
Кол-во: 300
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 24.5
Кол-во: 15.5
Кол-во: 12
Кол-во: 252
Кол-во: 252
Кол-во: 252
Кол-во: 252
Кол-во: 8.3
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 2.6
Кол-во: 600
Кол-во: 1.5
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