Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.

    Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/21-01109

    Наименование закупки

    Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_нерезиденты_.docx

    Договор_Резиденты.docx

    ТЗ.7z

    ЗД_Ижсталь.doc

    Приложение_1_к_оферте.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62941@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 15:0015.10.2021 15:0015.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144070Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 15:0015.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144070Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнеупорной продукции для ООО "Мечел-Материалы" (обеспечение ПАО "Ижсталь") в октябре 2021-сентябре 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    23.20.1

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич для футеровки арматурного слоя стен ковша 54.40"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Кирпич для футеровки арматурного слоя дна №5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Кирпич для футеровки арматурного слоя дна №6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Кирпич для футеровки зоны металла 15/8, СК-30"

    Кол-во: 86.4

    "Позиция 5"

    "Кирпич для футеровки зоны металла 15/40, СК-30"

    Кол-во: 75.6

    "Позиция 6"

    "Кирпич для футеровки днища СК-30, (формат 25/0)"

    Кол-во: 54

    "Позиция 7"

    "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/8, СК-30"

    Кол-во: 122.4

    "Позиция 8"

    "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/40, СК-30"

    Кол-во: 93.6

    "Позиция 9"

    "Кирпич для футеровки зоны металла 15/8, СК-40"

    Кол-во: 288

    "Позиция 10"

    "Кирпич для футеровки зоны металла 15/40, СК-40"

    Кол-во: 252

    "Позиция 11"

    "Кирпич для футеровки днища СК-40 (формат 25/0)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 12"

    "Кирпич для футеровки свободного борта ковша 15/10 F, СК-40"

    Кол-во: 92.4

    "Позиция 13"

    "Кирпич для футеровки свободного борта ковша 15/20 F, СК-40"

    Кол-во: 66

    "Позиция 14"

    "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/8, СК-40"

    Кол-во: 448.8

    "Позиция 15"

    "Кирпич для футеровки шлаковой зоны 6/40, СК-40"

    Кол-во: 343.2

    "Позиция 16"

    "Кирпич для футеровки арматурного слоя стен №2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Кирпич для футеровки свободного борта № 114"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Кирпич для футеровки зоны металла № 2Т34"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Кирпич для футеровки зоны металла № 2Т18"

    Кол-во: 43.2

    "Позиция 20"

    "Кирпич для футеровки шлаковой зоны № 3Т32"

    Кол-во: 84

    "Позиция 21"

    "Кирпич для футеровки рабочего слоя днища № 73"

    Кол-во: 31.2

    "Позиция 22"

    "Гнездовой блок СК-40"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Гнездовой блок СК-30"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Мертель муллитокорундовый ММК-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Набивная масса для сталеразливочного ковша"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "Картон для теплоизоляции кожуха стальковша и промковша"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Зона шлака, горячие зоны, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/8"

    Кол-во: 148

    "Позиция 28"

    "Зона шлака, горячие зоны, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/40"

    Кол-во: 70

    "Позиция 29"

    "Зона шлака, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Зона шлака - периклазоуглеродистое изделие № 40/80"

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 31"

    "Зона металла - периклазоуглеродистое изделие № 40/80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Зона металла, нижняя часть стен - периклазоуглеродистое изделие 40/8"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Зона металла, нижняя часть стен - периклазоуглеродистое изделие 40/40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Кирпич для арматурного слоя - периклазовое изделие № 2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Масса набивная подины"

    Кол-во: 370

    "Позиция 36"

    "Эркерный блок 200 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Эркерный блок 150 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "Эркерный опорный блок (концевой)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Ремонтная масса"

    Кол-во: 405

    "Позиция 40"

    "Масса для торкретирования"

    Кол-во: 310

    "Позиция 41"

    "Центральная огнеупорная вставка свода ДСП-40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Эркерная засыпка"

    Кол-во: 240

    "Позиция 43"

    "Зона шлака, горячие зоны, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/8"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Зона шлака, горячие зоны, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Зона шлака, порог и рабочее окно - периклазоуглеродистое изделие № 40/0"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 46"

    "Зона металла, нижняя часть стен - периклазоуглеродистое изделие 40/8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Зона металла, нижняя часть стен - периклазоуглеродистое изделие 40/40"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Кирпич для футеровки арматурного слоя периклазовое изделие № 1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 49"

    "Кирпич для футеровки водоохлаждаемых панелей - периклазохромитовое изделие № 1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Блок гнездовой продувочного узла 200 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Блок гнездовой продувочного узла 150 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Фурма продувочного узла D=200мм, H=700мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Бетон для водоохлаждаемого свода ДСП-25"

    Кол-во: 42

    "Позиция 54"

    "Плита огнеупорная (секторная)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Смесь ППЭ-88"

    Кол-во: 160

    "Позиция 56"

    "Смесь СХП"

    Кол-во: 108

    "Позиция 57"

    "Кирпич для футеровки крышки ВКО ХПТ № 114"

    Кол-во: 14.4

    "Позиция 58"

    "Кирпич для футеровки крышки ВКО ХПТ-9"

    Кол-во: 27

    "Позиция 59"

    "Кирпич для футеровки крышки ВКО ХПТ-1"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 60"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 хромитопериклазового состава № 1"

    Кол-во: 13.2

    "Позиция 61"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 хромитопериклазового состава № 9"

    Кол-во: 38.4

    "Позиция 62"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 хромитопериклазового состава № 114"

    Кол-во: 5.4

    "Позиция 63"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 периклазохромитового состава № 205"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 64"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 периклазохромитового состава № 5"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 65"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 периклазового состава № 16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Кирпич для футеровки ДСППТ-1,4 периклазового состава № 1"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 67"

    "Кирпич ПХСУ-2УП (с отверстием)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Кирпич ПХСУ-12УП (с отверстием)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Стартовая засыпка"

    Кол-во: 96

    "Позиция 70"

    "Рабочий слой промежуточного ковша"

    Кол-во: 840

    "Позиция 71"

    "Погружная труба"

    Кол-во: 840

    "Позиция 72"

    "Стопор-моноблок"

    Кол-во: 2520

    "Позиция 73"

    "Погружной стакан"

    Кол-во: 2520

    "Позиция 74"

    "Стакан-дозатор"

    Кол-во: 2520

    "Позиция 75"

    "Гнездовой блок промежуточного ковша"

    Кол-во: 840

    "Позиция 76"

    "Бетон СШБ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 77"

    "Бетон для ремонта печи ПШП"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Паста огнеупорная ПО-85 (мертель MetOstik КС 85048)"

    Кол-во: 1.35

    "Позиция 79"

    "Уплотнительная вставка"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 80"

    "Огнеупорное одеяло"

    Кол-во: 810

    "Позиция 81"

    "Огнеупорная лента"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 82"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 3,5 тн"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 83"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 2,0 тн"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 1,15 тн"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 85"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 7,0 тн"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 86"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 9,0 тн"

    Кол-во: 2750

    "Позиция 87"

    "Огнеупорные вкладыши для прибыльных надставок на слиток 17,5 тн"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Модуль теплоизоляционный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 89"

    "Ковшевой стакан № 5, с каналом ф 70-80 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Шиберная плита № 3, с каналом ф 60 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "Стакан коллектор № 4, с каналом ф 60 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Шиберная плита для затвора Interstop CS60, с каналом ф 40 мм"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 93"

    "Стакан коллектор, для затвора Interstop CS60, с каналом ф 40 мм"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 94"

    "Ковшевой стакан, с каналом ф 40 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 95"

    "Изделие для разливки звездочка 8 ход. № 65"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "Изделие для разливки стаканчик 88/50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Кирпич ШТ 1,3 № 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Кирпич ШТ 1,3 № 45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Трубка стопорная № 3/300"

    Кол-во: 24.5

    "Позиция 100"

    "Изд.для разливки стакан № 27, диаметр 40 мм"

    Кол-во: 15.5

    "Позиция 101"

    "Шамотный кирпич № 2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Вставка экзотермическая УК-9"

    Кол-во: 252

    "Позиция 103"

    "Вставка экзотермическая EXO Tismet Y6/K-Y6"

    Кол-во: 252

    "Позиция 104"

    "Вставка экзотермическая EXO Tismet Y8А/K-Y8А"

    Кол-во: 252

    "Позиция 105"

    "Вставка экзотермическая CU-9"

    Кол-во: 252

    "Позиция 106"

    "Пробка ШСП-32/11"

    Кол-во: 8.3

    "Позиция 107"

    "Кирпич динасовый Д-5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "Кирпич для ремонта нагревательных печей 82"

    Кол-во: 120

    "Позиция 109"

    "Кирпич для ремонта нагревательных печей 83"

    Кол-во: 120

    "Позиция 110"

    "Масса ММКН 82 ШП"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 111"

    "Плита МКРП-340"

    Кол-во: 600

    "Позиция 112"

    "Вкладыш ПСВ-90 № 36-40"

    Кол-во: 1.5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить