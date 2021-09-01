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    Главная / Торги / КГ подшипники импортного производства для Конверторов и УРБС ПАО "ЧМК

    КГ подшипники импортного производства для Конверторов и УРБС ПАО "ЧМК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 13:0001.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144039Дата и время окончания срока приема заявок Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    518890

    Наименование закупки

    КГ подшипники импортного производства для Конверторов и УРБС ПАО "ЧМК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1__ЗП_518890.pdf

    Документация_6.0_518890.pdf

    ОФЕРТА_С_ПРИЛОЖЕНИЯМИ_к_ЗП_518890.docx

    32252.pdf

    НЕРАЗ.pdf

    4972.pdf

    разъемный.pdf

    Приложение__3_специф.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ZoyaShitkova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиткова Зоя Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 13:00 GMT +301.09.2021 13:0001.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144039Дата и время окончания срока приема заявок Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144039Подведение итогов не позднее Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144039Подведение итогов не позднее Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крупногабаритные подшипники импортного производства для КРБС и Конверторов ПАО "ЧМК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.120

    Подшипники качения роликовые

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК 32252 J2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "ПОДШИПНИК Z-537282.PRL(РАЗЪЁМНЫЙ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ПОДШИПНИК Z-541831.249/900-B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК NNU4972SK.V.SPF12"

    Кол-во: 2

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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