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    Главная / Торги / Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал».

    Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585783Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    249/2021, 265/2021

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.08.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проектная_и_рабочая_документация_по_1_лоту.rar

    Проектная_и_рабочая_документация_по_2_лоту.part2.rar

    Проектная_и_рабочая_документация_по_2_лоту.part3.rar

    Проектная_и_рабочая_документация_по_2_лоту.part1.rar

    Документация_о_закупке_МИ_24.08.2021.rar

    Протокол___59_2021_от_10.09.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.2_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585783Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585783Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)

    Начальная цена

    3 156 728,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12.000

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038081/name/6149b50176d796.83046582

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)"

    Кол-во:

    Лот 2

    Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585783Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585783Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)

    Начальная цена

    3 865 987,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12.000

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)"

    Кол-во:

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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
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    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
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    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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