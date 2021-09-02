Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110585783 Уникальный номер закупки Номер закупки 249/2021, 265/2021 Наименование закупки Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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