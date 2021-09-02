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Номер извещения
32110585783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот № 1 – Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал». Лот № 2 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
25.08.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585783Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585783Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь, общей протяженностью 840 м». «Реконструкция участка водопровода Д710 мм от колодца №3733, расположенного в 8 м западнее дома №1а по ул. 19-я Линия (т.3.1), до поймы реки Омь (т.4), ориентировочной протяженностью 114 м» (Инв. № 7701517А Водовод от ОНС до ул.А.Нейбута до 3 Подъема пр346, инв. № 7701505А Водовод от ОНС до дюкера пр346 инв. № 7701505А). IV этап строительства» для нужд АО «ОмскВодоканал» (ИП 2020-2024 п. 3.1.1/В)
Начальная цена
3 156 728,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Кол-во:
Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585783Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585783Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585783Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к объекту «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска», находящемуся по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Сергея Тюленина» для нужд АО «ОмскВодоканал» (Вне ИП)
Начальная цена
3 865 987,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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