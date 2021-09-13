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    Главная / Торги / Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)

    Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП119528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП119528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2279

    Наименование закупки

    Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    09.07.2021 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.pdf

    Опросный_лист_на_УПП__426822661_v1_.PDF

    Документация__Лот_2279.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 15:00 GMT +313.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП119528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП119528Дата и время вскрытия заявок Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2021 15:0024.11.2021 15:0024.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП119528Подведение итогов не позднее Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.202124.11.2021 15:0024.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП119528Подведение итогов не позднее Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)"

    Кол-во: 1

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