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Номер извещения
ГП119528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
09.07.2021 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 15:00 GMT +313.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП119528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП119528Дата и время вскрытия заявок Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область
Подведение итогов не позднее
24.11.2021 15:0024.11.2021 15:0024.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП119528Подведение итогов не позднее Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)Тюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка с выполнением ШМР и ПНР Установки пенного пожаротушения для обустройства Харб. М НП: ПР: Установка пенного пожаротушения (поз.14)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
26.30.50.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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