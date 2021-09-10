Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) на проведение технического обследования систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж

    Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) на проведение технического обследования систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581580Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведенияООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) на проведение технического обследования систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    24.08.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZVr_Протокол_ТК_ВОЗ__01_2022_от_12.01.2021_6.4.pdf

    КО_Обследование_ВиВ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлярова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 16:00 GMT +310.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581580Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведенияООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 16:3010.09.2021 16:3010.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581580Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведенияООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2021 16:0025.10.2021 16:0025.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581580Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведенияООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.202125.10.2021 16:0025.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581580Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведенияООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведения

    Начальная цена

    70 308 777,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134995/name/61e68eb58c2175.26765720

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению технического обследования систем водоснабжения и водоотведения"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211084766
    КО №1159/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»
    КО №1159/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на...
    594245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 530 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП237309
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по неразрушающему контролю
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по...
    594122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Попозиционная № 32211082857
    Оказание услуг по поверке средств измерений
    Оказание услуг по поверке средств измерений
    593860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    13 884 928
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211073806
    МИ №331/МИ - Оценка соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, применимо к трубопроводам тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (4444/6.3.38-179)
    МИ №331/МИ - Оценка соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством...
    592434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП225451
    Оказание услуг по проведению испытаний и исследований материалов
    Оказание услуг по проведению испытаний и исследований материалов
    591266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить