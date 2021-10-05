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Номер извещения
0366200035621005692
Уникальный номер закупки
0366200035621005692
Наименование закупки
Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Щекино, ул. Емельянова, 26. Ремонт дворового проезда. Устройство парковки. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году 0366200035621005692
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
28.09.2021 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Щекино, ул. Емельянова, 26. Ремонт дворового проезда. Устройство парковки. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0366200035621005692Подведение итогов не позднее Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Щекино, ул. Емельянова, 26. Ремонт дворового проезда. Устройство парковки. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Щекино, ул. Емельянова, 26. Ремонт дворового проезда. Устройство парковки. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
Начальная цена
1 358 217,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов