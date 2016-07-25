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Номер извещения
ГП605691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка пружин растяжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2016 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142635, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Д ГУБИНО, УЛ ЛЕНИНСКАЯ 1-Я, 76, А, ------
Почтовый адрес
142635, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Д. ГУБИНО, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 1-Я, Д. 76, КОРП. А
Контактный телефон
+7 925 458-33-88
Факс
+7 916 653-99-91
Адрес электронной почты
antoninatonar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адамчук Антонина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Орехово-Зуевский район
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Закупка пружин растяжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 16:30 GMT +325.07.2016 16:3025.07.2016 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605691Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пружин растяжения Орехово-Зуевский район
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 16:3025.07.2016 16:3025.07.2016 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП605691Дата и время вскрытия заявок Закупка пружин растяжения Орехово-Зуевский район
Подведение итогов не позднее
01.08.2016 09:0001.08.2016 09:0001.08.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605691Подведение итогов не позднее Закупка пружин растяжения Орехово-Зуевский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пружин растяжения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество - 3000 шт каждой единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142635 Московская обл., Орехово-Зуевский р-н.,д.Губино , ул.1-я Ленинская , 76АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЗ ТОНАР
Все закупки и тендеры МЗ ТОНАР
Адрес местонахождения
142635, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Д ГУБИНО, УЛ ЛЕНИНСКАЯ 1-Я, 76, А, ------
142635, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Д. ГУБИНО, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 1-Я, Д. 76, КОРП. А
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000