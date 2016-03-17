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Номер извещения
ГП603461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.03.2016 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
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Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2016 12:00 GMT +317.03.2016 12:0017.03.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603461Дата и время окончания срока приема заявок Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2016 12:0017.03.2016 12:0017.03.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603461Дата и время вскрытия заявок Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Подведение итогов не позднее
31.03.2016 15:0031.03.2016 15:0031.03.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603461Подведение итогов не позднее Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед. оборудования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2016 12:00 GMT +317.03.2016 12:0017.03.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603461Дата и время окончания срока приема заявок Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2016 12:0017.03.2016 12:0017.03.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603461Дата и время вскрытия заявок Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Подведение итогов не позднее
31.03.2016 15:0031.03.2016 15:0031.03.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603461Подведение итогов не позднее Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ со счетчиком газа ИРВИС-РМ-4М ультра ДУ 50 мм, согласно технического условия №68
Начальная цена
430 216,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед. оборудования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2