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Номер извещения
ГП603374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление деталей зубчатого зацепления по чертежам заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.03.2016 19:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2016 14:00 GMT +317.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603374Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2016 14:0017.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603374Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Подведение итогов не позднее
31.03.2016 14:3031.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по 150 шт каждого наименования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
25.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2016 14:00 GMT +317.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603374Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2016 14:0017.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603374Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Подведение итогов не позднее
31.03.2016 14:3031.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика
Начальная цена
1 612 079,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по 150 шт каждого наименования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
25.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150