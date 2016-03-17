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    Главная / Торги / Изготовление деталей зубчатого зацепления по чертежам заказчика

    Изготовление деталей зубчатого зацепления по чертежам заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603374Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП603374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление деталей зубчатого зацепления по чертежам заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.03.2016 19:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертеж 078к 24 1690

    чертеж 1

    чертеж 078К 240613 лист 2

    чертеж 078к 24 1690СБ1

    чертеж 078к 24 1690 СБ2

    чертеж 078к 24 9045

    чертеж 078к 62 0367

    чертеж 078к 62 0367-01

    чертеж 078к 62 0368

    чертеж 078к 62 0368-01

    чертеж 078к 85-0052

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    pvasilev@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2016 14:00 GMT +317.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603374Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2016 14:0017.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603374Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2016 14:3031.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.03.201631.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по 150 шт каждого наименования

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 10 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.6

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "0052 шестерня врутреннего зацепления"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "9120 СБ шестерня z48"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "9045 шестерня ведущая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "0368-01 шестерня коническая z17"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "0367-01 шестерня коническая z15"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "1690СБ шестерня z48 "

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Шестерня ведущая 0613"

    Кол-во: 150

    Лот 1

    Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2016 14:00 GMT +317.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП603374Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2016 14:0017.03.2016 14:0017.03.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП603374Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2016 14:3031.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.03.201631.03.2016 14:3031.03.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП603374Подведение итогов не позднее Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчикаКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей зубчатого зацепления (авиационная тематика) по чертежам заказчика

    Начальная цена

    1 612 079,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по 150 шт каждого наименования

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул. Дементьева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 10 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.6

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестерня ведущая 0613"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "1690СБ шестерня z48 "

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "0367-01 шестерня коническая z15"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "0368-01 шестерня коническая z17"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "9045 шестерня ведущая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "9120 СБ шестерня z48"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "0052 шестерня врутреннего зацепления"

    Кол-во: 150

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    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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